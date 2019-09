20 HARRAGA SECOURUS AU LARGE DE CAP FALCON : Un enfant de 10 ans repêché au large de Kristel

Le phénomène des embarcations clandestines à repris à une vitesse très intense ces derniers jours au niveau des côtes de la wilaya d'Oran, du fait, que l'on nous informe que 167 migrants dont des femmes, des enfants et jeunes et moins jeunes qui ont atteint les côtes espagnoles et ayant fait l'objet d'arrestations par la Guarda civile de la côte Espagnole, vont être expulsés bientôt vers le territoire national. En ce qui concerne les 20 migrants clandestins qui ont été secourus par les éléments des gardes-côtes de l'APN. On retrouve parmi eux 05 femmes en compagnie d’enfants à bas âge de 02 à 10 ans , dont un noyé repêché à la mer au large de Kristel, âgé à peine de 10 ans. L'ensemble des harraga ont été transférés vers les brigades de gendarmerie nationale pour complément de dossiers avant leur comparution devant les instances judiciaires pour les délits d'embarcation clandestine.