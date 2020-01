2 PERSONNES PLACEES SOUS MANDAT DE DEPOT : Saisie de 68 millions de cts en faux billets à Tiaret

Ce jeudi, le magistrat-instructeur prés le tribunal de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 2 personnes âgées respectivement de 28 et 30 ans, apprend-on, en exclusivité auprès d'une source sécuritaire, qui ajoute que le grief retenu contre eux, serait le faux et usage de faux ainsi que la falsification de billets. En effet, précise notre source, cette affaire a été traitée par les éléments de la B.R.I, lesquels ont agi sur information faisant part des agissements de 2 personnes, ayant l'intention d’écouler des faux billets de 1.000, 2.000 et 500 dinars au niveau des locaux commerciaux de Tiaret. Les 2 mis en cause sont originaires de la commune d'Ain-Dehab, à 70 km au sud du chef-lieu de wilaya de Tiaret. C’est au niveau de la station de taxis d'Ain-Guesma que les éléments de la B.R.I, ont arrêté les 2 mis en cause en possession de 68 millions de centimes en faux billets, dont une majorité serait en billet de 2.000 dinars algériens. Bienheureusement, aucune victime n’est à déplorer, suite à l'intervention de la B.R.I, qui a eu lieu en temps opportun et aussi en un temps record, sinon le commerce aurait subi un coup fatal, nous diront certains observateurs qui craignaient que le marché serait inondé de faux billets.