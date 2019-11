2 MORTS ET 2 PERSONNES DANS UN ETAT CRITIQUE : Une famille de six personnes asphyxiée à Mascara

Le 29 octobre 2019, durant la journée, les éléments de la protection civile sont intervenus au niveau de la cité des 293 logements au quartier de Sidi Bendjebar où une famille de six personnes a été asphyxiée et dont les causes sont dues soit par des émanations de CO2 échappées du chauffage soit du chauffe-bain. Deux enfants âgés de 4 et 7 ans sont morts, deux autres âgés entre 10et 13 ans sont sauvés in extrémis, alors que le père et la mère font toujours l’objet de complications respiratoires et demeurent sous surveillance médicale au niveau de l’hôpital Meslem. Le bilan aurait été plus lourd, si ce n’est la vigilance des voisins qui se sont aperçus de l’absence de leurs voisins, ont fait appel à la protection civile dans les temps.