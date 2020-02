1ERE SORTIE DU WALI DE MOSTAGANEM : Saïdoun au chevet du projet du tramway

Le nouveau locataire de la wilaya de Mostaganem a certainement pris acte des grands dossiers auxquels il doit s’atteler en priorité. A cet égard, des défis sont à relever afin de pouvoir booster le développement de Mostaganem et ce, en levant les nombreuses contraintes cumulées dans le temps. C’est un passif bien lourd et souvent compliqué par des décisions centralisées dépassant le cadre local qu’il s’agit de gérer avec perspicacité et il est alors permis d’espérer des résultats positifs, dans les mois à venir. C’est dans ce cadre et pour sa première sortie sur le terrain, depuis son installation à la tête de l’exécutif de la wilaya de Mostaganem, M. Abdessamie Saïdoun ,le nouveau wali, s’est enquis, hier, mercredi 5 février 2020 du niveau de réalisation des travaux concernant le projet Tramway qui rappelons le a connu de nombreux déboires et arrêts de chantier ,a-t-on appris. On comprend dès lors que sa feuille de route et son programme de sorties se basent sur les urgences et les priorités visant l’achèvement des importants projets de développement qui ont enregistré un retard préjudiciable au rythme de développement de Mostaganem. A ce sujet, notre source précise que dans cette sortie, le wali s’intéresse à prendre connaissance, sur le terrain de tous les détails dans le but d’intervenir pour lever toutes les contraintes de ralentissement et de blocage. Au cours de sa sortie, la wali A.Saïdoun, s’intéressera également à la pénétrante express, reliant le port commercial de Mostaganem à l’autoroute est-ouest sur 15 kilomètres, s’étend entre l’échangeur de Sidi Laâdjel, à l’entrée de la ville de Mostaganem et celui de Enaro, dans la commune de Mansourah., mise en service en Avril dernier. S’agissant de l'autre tronçon dans la wilaya de Mostaganem (18 km), les travaux devront normalement être accélérés pour rattraper le retard enregistré puisqu’il était prévu de terminer les travaux de réalisation de ce tronçon au deuxième semestre de l’année passée.