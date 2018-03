1ERE EDITION DU PRINTEMPS DE L’ARTISANAT : 25 exposants dans les métiers de l’artisanat à Mostaganem

C’est au parc des loisirs Mostaland que se déroule la première édition du printemps de Mostaganem de l’artisanat du 20 au 30 mars de l’année en cours. 25 exposants dans les métiers de l’artisanat et des activités diverses, argile, cuir, tissus et produits divers ont pris part à cette manifestation. A ce propos, la directrice du tourisme a indiqué que cette manifestation commerciale et publicitaire est une première dans la wilaya laquelle a pour objectif : Immortaliser les métiers de l’artisanat, mettre en œuvre la capacité et la position des métiers artisanaux pour encourager la culture de l'exploitation des produits locaux et intensifier la nature artistique et créative de ces produits artisanaux. Celle-ci coïncide avec les vacances de printemps à travers ces événements pour encourager la création de la micro entreprise et également rapprocher le citoyen dans cet environnement. Au demeurant, c’est une opportunité pour les artisans dans cet espace commercial et publicitaire. Cette manifestation a été organisée en coordination avec la chambre des métiers et de l’artisanat de la wilaya et la direction du tourisme.