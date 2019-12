1ERE EDITION DE LA FETE DES AGRUMES : Mostaganem à la 2ème place avec 1,3 million de quintaux

Cette manifestation, la première du genre à Mostaganem va regrouper les principaux agrumiculteurs, les organisations professionnelles de la filière « agrumes » ainsi que de nombreux spécialistes qui gravitent autour de cette spéculation. Producteurs, experts, consultants, administrations et organismes techniques intervenant en amont et en aval de cette spéculation stratégique dans le plan de production de la wilaya de Mostaganem auront surtout à débattre pour donner des solutions pratiques et des recommandations. En effet, selon les spécialistes de la région, la production d’agrumes se heurte à des problèmes en matière de disponibilité d’eau d’irrigation, d’indisponibilité de main-d’œuvre qualifiée dans les opérations de la taille des vergers agrumicoles et notamment, l’épineux problème de la commercialisation où la marge de bénéfice est rognée par la spéculation au niveau des transactions en gros. Avec une superficie de 5 210 ha dédiée aux agrumes dont 4602 hectares productifs, la wilaya de Mostaganem a réussi à se hisser à la 2eme place au niveau national avec de nouvelles plantations qui sont en moyenne de l’ordre de 80 hectares/ an, durant ces trois dernières années .En matière de variétés, les 80 % de la superficie sont actuellement complantées en Thomson Navel surtout, puis en Washington Navel et le reste en d’autres variétés précoces (Clémentine) et tardives avec une production cette année de plus de 1 300 000 quintaux, avec un rendement prévisionnel pour cette campagne de 288 quintaux//hectare , tous produits confondus , sachant que le rendement habituel dépasse les 300 quintaux par hectare, selon des responsables de la filière agrumes.