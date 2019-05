1ER JOUR DE RAMADAN : Le wali de Mostaganem en sortie de travail inopinée

Au premier jour du mois sacré de Ramadan, Le wali de la wilaya de Mostaganem, monsieur Rebhi Mohamed Abdenour a procédé à une visite d’inspection inopinée qui l’a conduit à la commune de Fornaka, où il s’est arrêté sur le projet de raccordement en eau potable en faveur des habitants de plusieurs Douars en l’occurrence Ouled Senouci, Louza, Mouaissia et Aiacha ainsi que sur le projet de raccordement en réseaux d’assainissement (première tranche) au niveau du Douar Ouled Senouci. Ces deux programmes ont été financés par la wilaya de Mostaganem avec des budgets estimés à 39 millions et 67 millions de dinars respectivement. En outre, monsieur Rebhi a mis le point sur l’obligation de renforcer les chantiers de ces deux projets par les moyens nécessaires permettant leurs achèvements dans les délais fixés, tout en veillant sur l’application des normes recommandées de leurs réalisations. De plus, Le chef de l’exécutif a également examiné le projet du stade de proximité, réalisé au Douar Ouled Senouci suite à la demande des jeunes de la région. Enfin, Cette visite a été une occasion pour le wali de Mostaganem d’écouter les préoccupations des citoyens et leurs attentes, en les rassurant qu’elles seront prises en considération et feront l’objet d’un suivi permanent.