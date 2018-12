19EME EDITION DES JEUX MEDITERRANEENS : Plus de 2.000 bénévoles mobilisés à Oran

Cette initiative consiste en la formation de bénévoles issus des différentes associations et organisations de la société civile pour assurer un apport dans l’animation, l’orientation et l’encadrement des délégations et des visiteurs venant de l’étranger avant et durant cette manifestation sportive internationale, a souligné, M.Si Ali Meddah, lors d’une rencontre de sensibilisation sur le bénévolat aux JM 2021. "Cette formation pouvant concerner jusqu’à 3.000 bénévoles, sera assurée, entre mars et décembre 2019, par des experts et des universitaires chercheurs en la matière, spécialisés notamment, dans l’activité et l’insertion de la société civile dans la gestion événementielle", a souligné, pour sa part, M. Mohamed Ghenoune, président de la coordination écocitoyenneté, initiatrice de cette rencontre. L’apport des bénévoles concernera l’encadrement et l’orientation des délégations et des visiteurs dans les espaces extra-structures sportives. Ces bénévoles devront acquérir des connaissances sur la gestion événementielle. La formation reposera sur cinq segments dont l’accueil, l’orientation, la communication et la maitrise du circuit patrimoine et touristique ainsi que sur l’enrichissement de leur capacité à maitriser des langues étrangères, a-t-il ajouté. Cette initiative sera engagée dans le cadre du partenariat entre le Comité national d’organisation des JM 2021, la direction de wilaya de l’action sociale et des acteurs de la société civile, dont la coordination écocitoyenneté regroupant plus de 50 associations locales. Un programme de simulation sera établi prochainement pour mettre en œuvre les connaissances acquises par ces bénévoles, notamment à travers leur implication dans la gestion et l’organisation d’événements sportifs internationaux en Algérie comme les jeux universitaires internationaux, le championnat arabe du handball et le tournoi international de football en salle, prévus en 2020. Cette rencontre, qui a regroupé des universitaires, des représentants du comité d’organisation des JM 2021 et des représentants d’associations, a permis de débattre plusieurs axes concernant le bénévolat au profit de l’événement en question. Un programme d’activités sera élaboré prochainement pour intégrer l’action du bénévolat dans le programme général de l’événement, selon M. Ghenoune.