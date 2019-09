19EME EDITION DES JEUX MEDITERRANEENS D’ORAN : Le nouveau wali impose un suivi régulier des travaux

Entrant dans le cadre des préparatifs de la 19ème édition des Jeux méditerranéens 2021, la rencontre de coordination qui a été présidée dimanche dernier , par le nouveau wali d'Oran M. Abdelkader Djellaoui, a regroupé l’ensemble des cadres des différents secteurs concernés. Cette dernière a permis de dresser un bilan d’évaluation des travaux lancés et en cours de réalisation. Des exposés ont été présentés au chef de l’exécutif qui s’est enquis de l’état d’avancement des travaux effectués, et qui ont touché le complexe olympique de Belgaid et le village méditerranéen, le palais de sport de Hamou Boutlélis, la piscine olympique, le complexe de tennis et celui du champ de tir. Dans ce cadre, les intervenants ont soulevé encore les contraintes rencontrées toujours au sein de quelques chantiers qui demeurent soumis à des entraves d’ordre financier et autres d’ordre technique. Face à ces situations qui risquent de retarder la livraison des infrastructures en réalisation, le wali a de nouveau recommandé de lever de telles contraintes dans les meilleurs délais, d’accélérer la cadence des travaux pour livrer les infrastructures dans les délais et surtout d’assurer un suivi régulier de tous les chantiers qui activent sur les lieux . Notons que le complexe sportif d'Oran doit être livré dans son intégralité en juin 2020. Il comprend un stade de football de 40.000 places, un autre d'athlétisme de 4.000 places, une salle omnisport de 6.000 places et un centre nautique composé de deux bassins olympiques et un troisième semi-olympique. Ce fleuron sportif fait partie d'un ensemble de plusieurs infrastructures en cours de réalisation sur place dans le cadre d'un grand complexe sportif, dont une salle omnisports, une base nautique composée de 4 piscines ainsi qu'un stade d'athlétisme.