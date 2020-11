18 ans de prison requis contre Tahkout

Le procureur de la République près la Cour d’Alger a requis ce dimanche une peine de 18 ans de prison ferme, contre l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, assortie d’une amende de 8 millions de dinars, ainsi que de la saisie de tous ses biens à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Le procureur a également requis 12 ans de prison ferme, une amende d’un millions de dinars contre les deux anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal dans le procès de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout. Le procureur de la République a aussi requis une peine de 10 ans de prison ferme et une amende d’un million de dinars à l’encontre de chacun des anciens ministre Amar Goul, Abdelghani Zaalane et Youcef Yousfi. Le tribunal a requis aussi 8 ans de prison ferme contre Bilal Tahkout, fils de Mahieddine Tahkout, assorti d’une amende de 8 millions de dinars et la saisie de ses biens. Par ailleurs, 8 ans de prison ferme et saisie de tous les biens ont été requis contre les frères de Tahkout, Rachid, et Hamid Tahkout.