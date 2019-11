1700 containers de Issad Rebrab débloqués !

Omar Rebrab, fils de l’homme d’affaire Issad Rebrab, membre de la direction du groupe Cevital a indiqué dans une déclaration au site TSA que « les projets du groupe sont en phase de déblocage ». En effet, Omar Rebrab ajoute : « Nous avons été reçus par le Premier ministre et six membres du gouvernement auxquels nous avons exposé la situation des projets bloqués. Ils nous ont promis de faire le nécessaire pour les débloquer et permettre leur concrétisation », explique le fils de Issad Rebrab dans le même article qui cite « l’usine de trituration de graines oléagineuses à Béjaïa, devant créer 1000 emplois directs et 100 000 autres indirects » parmi les projets débloqués. Selon la même source, il ne s’agit pas de promesses de la part du gouvernement mais l’opération est déjà en cours. Et pour preuve, ajoute Omar Rebrab, « le gouvernement a déjà débloqué 1700 containers d’équipements destinés à l’usine d’électroménager Brandt de Sétif, propriété du groupe ».