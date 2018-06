17 ARBRES ABATTUS A LA GRANDE CITE ‘’MELILIUM’’ : Des citoyens interpellent le wali d'Oran

Dix sept arbres ont été abattus en toute impunité hier matin dans un air de détente appartenant à la commune d'Oran et devant abriter un parking de sous sol de deux étages a fait l'objet d'une agression écologique en présence des responsables des services des eaux et forêts et de l'APC d'Oran ont commencé à abattre les dix sept arbres qui datent d'une décennie ce qui a provoqué une colère des résidents du voisinage qui se sont manifestés en lançant de vibrants appels aux responsables concernés par ce crime écologique. La conservation des forêts, la direction de l’urbanisme et l’APC d'Oran sont chacune en ce qui la concerne interpellées afin de mettre un terme à ce massacre écologique qui ne dit pas son nom. Que dire de ce crime écologique qui semble avoir été effectué dans l’opacité totale et avec célérité. Est-ce que l’abattage de ces oliviers a été autorisé et l’on se demande aussi où sont ces cercles qui font un tapage médiatique, pour des buts inavoués à ces derniers jours, pour dénoncer avec vigueur l'abattage de ces arbres qui sont agressés par ces énergumènes qui ne reculent devant rien pour prendre une telle décision d'un crime écologique. Le questionnement reste posé sur les tenants et aboutissants, de cette conception des deux poids et deux mesures sur la notion de la protection de l’environnement et de l’écologie en particulier. En attendant le tissu végétal de la ville d'El Bahia se rétrécit comme une peau de chagrin, laissant libre cours au béton et à ses dérivés. Devant ce massacre qui n'augure aucun, les résidents en compagnie des comités du quartier ont lancés des slogans pour empêcher les agents qui étaient sur les lieux, n'ont pas manqués de crier haut et fort " On interpelle en toute urgence le wali d'Oran pour arrêter ce crime écologique commis contre la préservation de l'environnement.