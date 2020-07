160 MILLIARDS DE CENTIMES POUR L’AMENAGEMENT DE L’OUED AIN SEFRA : Un projet à la traine depuis 4 ans

Initialement, l’oued Ain Sefra devait laisser place à un grand projet d’embellissement type européen, un grand boulevard de 5 km avec des show-rooms R+2 , deux chemins pour cyclistes et footing, des passerelles pour piétons et des espaces verts tout le long de l’Oued. Le tout estimé à 160 milliards de centimes, prenant l’image d’une rivière d’eau douce et un parking géant à ciel ouvert sera visible tout le long de la route Sidi Othmane – Centre-ville, sécurisé avec des feux tricolores. Inscrit en 2014, le même responsable a ajouté que sa direction procède actuellement à des travaux de canalisation de l’oued, vu que les travaux de réalisation de l’ ouvrage reliant le quartier antique Tabana à l’école des Tapis avec Tigditt ont été achevés et ce, pour alléger la circulation routière à Tigditt et donner plus d’attrait à l’oued .Un ouvrage de franchissement sera réalisé par la société « SAPTA », où le montage sera fait dans 2 ou 3 mois. Rappelons que concernant l’autre côté de l’Oued (droit – quartier Houria), 8 grands terrains ont été concédés à des investisseurs pour la réalisation de show-rooms en R+2 (pour autos, électroménagers, superette ou autres). Ces constructions devaient s’élever pour être à niveau des habitations du quartier Houria sans pour autant cacher la visibilité du grand espace vert aux habitants de ce quartier. Ainsi, le paysage reflété par l’oued Ain Sefra devait changer totalement, l’entretien fait défaut à plusieurs endroits du projet. Par ailleurs et s’agissant des projets de l’AEP, la direction de la DRE a pris en charge 44 douars recensés comme « zones d’ombre » et ce, pour la réalisation des différents projets liés à ce secteur stratégique. A cet égard, il a été réservé une enveloppe financière de 23 milliards de cts, afin de régler le problème d’approvisionnement de cette ressource vitale, notamment dans les communes de Safsaf et Souaflia. Dans un autre contexte, le directeur a signalé que certains agriculteurs seront poursuivis en justice. Ces derniers ont exploité illégalement l’eau potable pour arroser et irriguer leurs cultures agricoles. Le DRE dira en ce sens qu’on a recensé 5 à 6 cas, chaque semaine. « Une personne a réclamé l’absence d’eau potable, le lendemain, nous nous sommes déplacés sur les lieux où nous avons découvert 6 branchements illicites de 60 mm de diamètre sur une conduite de 80 mm » Tout en s'interrogeant sur cette situation « Comment l’eau arrive-t-elle au réservoir ? Ces raccordements ont été carrément coupés » dira-t-il.