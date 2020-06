15 véhicules et 2 bus pour la ministre de l’environnement

Le débat autour du train de vie fastueux de l’Etat refait surface. Alors que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait appelé, à l’occasion de la réunion gouvernement-walis, «les responsables centraux et locaux à lutter contre le gaspillage des dépenses publiques». À Mostaganem, on se permet de mettre à la disposition de la ministre de l’environnement, Mme Nassira Benharrats et son collègue du tourisme 15 véhicules et 2 bus pour leur visite de travail. Au moment où les ressources financières continuent de se tarir et que le gouvernement parle d’une situation financière «critique», les dépenses superflues de l’Etat sont maintenues telles quelles ou presque. Budgets astronomiques alloués à certains départements ministériels et institutions de l’Etat, des voitures de luxe pour les administrations et des postes «budgétivores» créés. La dernière instruction du président Tebboune n’a pas été suivie, malheureusement, d’effet sur le terrain. Le chef de l’Etat pourra-t-il mettre un terme à des pratiques devenues des constantes dans le fonctionnement des affaires de l’Etat ? La tâche sera donc difficile à mener sur le terrain, vu l’indiscipline des responsables locaux et centraux. Rappelons que Réflexion avait signalé l’absence énigmatique de la ministre de l’environnement pourtant concernée par le combat contre le Covid-19. En effet, depuis son installation à la tête du département de l’environnement et des énergies renouvelables en janvier dernier, la ministre Nassira Benharrats était activement ‘’recherchée’’ en cette période de pandémie. Depuis son installation, Mme Benharrats n’a pas été aperçue, participant à la campagne de lutte contre le Covid-19. Des Algériens ne savent même pas qu’elle existe vu son absence énigmatique de la scène, a-t-on signalé. A l’exception de quelques déclarations sur les énergies renouvelables, la ministre n’a soufflé aucun mot sur la lutte contre Covid-19. En choisissant Mostaganem, la ministre Benharrats voulait peut-être répondre à Réflexion, mais hélas, la réponse a été très gourmande en carburant.