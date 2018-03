15 milliards pour rien ???

Moul Firma s’est rendu, hier, à l’ex-station balnéaire de Sidi Medjdoub à Mostaganem. Sur ses ruines, Moul Firma a rencontré un vieil ami. Ce dernier l’a informé qu’il vient d’apprendre que 15 milliards de centimes auraient été débloqués par la Fédération Algérienne de voile (FAV) et le ministère de la jeunesse et des sports (MJS) pour la construction d'une école de voile sur le terre-plein du port de la Salamandre. Depuis 2015, le projet est ficelé mais abandonné...??. Il dira aussi que le Directeur de l'ex-école de voile de Kharrouba se bat aujourd'hui pour trouver une solution de remplacement ... Moul Firma répliqua qu’on aimerait bien voir l'élite mostaganemoise de voile aux jeux méditerranéens en 2021 à Oran. Plus d'une dizaine de jeunes internationaux de voile et planche à voile vont devoir se remettre psychologiquement de ce bouleversement de situation inattendu....