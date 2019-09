14EME ESPACE VETERINAIRE ALGERIEN : Création d’un ordre national vétérinaire autonome

Placée sous le patronage du ministre de l’agriculture et représentée par le directeur central des services vétérinaires, le Dr. Karim Boughalem , cette rencontre nationale que préside le Dr. Bendenia Saâda ,à la tête de l’équipe organisatrice de l’espace « EVA », a proposé des objectifs devant permettre à tous les vétérinaires et la communauté scientifique de débattre des derniers développements et innovations, face aux défis de la santé animale en Algérie et sortir avec des recommandations constructives. Ce sont ainsi quelque 450 participants , de toutes les wilayas du territoire national, et des associations nationales de la profession ainsi que les présidents des associations départementales qui ont participé aux travaux de la dite rencontre .A cet effet, de nombreuses thématiques font l’objet de communications et débats concernant les diverses espèces animales d’élevage comme les ruminants, carnivores, herbivores, camélidés, équins élevages aquaculture et ce, dans l’esprit des bonnes pratiques vétérinaires. Selon le Dr. S. Bendenia, ’’ Entre-autres sujets, techniques, les vétérinaires ont saisi cette opportunité pour débattre de nombreuses questions qui les concernent directement, dont de l’épineux problème de recrutement des vétérinaires qui reste une de leurs sérieuses préoccupations. Il indique également, dans ce volet sensible, que : ‘’des vétérinaires souhaitent trouver des débouchés dans certains secteurs, comme par exemple au niveau des hôpitaux, dans les universités, etc.…’’.Sur un autre plan, le président de l’EVA fait remarquer qu’il y a sept (7) instituts à travers le territoire national, d’où sortent de nouveaux vétérinaires qui représentent une importante offre de cadres en quête de postes d’emploi à pourvoir. Le Dr. S. Bendenia a dénoncé l’abandon de valeurs professionnelles au profit d’un caractère purement commercial, par certains ; à ce sujet, il dira ‘’ une telle attitude a dénaturé l’éthique professionnelle, chez certains vétérinaires praticiens où s’est installée une mentalité commerciale, s’accompagnant d’une baisse notable du niveau scientifique.’’.Afin de cadrer et consolider les véritables fondements de l’éthique professionnelle du vétérinaire, le président de l' EVA a ajouté : ‘’qu’à travers cet événement, nous lançons un appel pressant aux autorités compétentes de prendre en charge la nécessité de mettre en place une nouvelle politique dans le domaine de la santé animale ; pour l’activation de cette dernière, nous suggérons avec insistance, la création d’un ordre national des vétérinaires algériens, autonome sachant que cet organe en question constitue un moyen efficace pour la modération et le règlement de pas mal de problèmes qui demeurent posés. »