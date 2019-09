14E EDITION DE L’ESPACE VETERINAIRE ALGERIEN ‘’EVA’’ : Plus de 400 vétérinaires attendus à Mostaganem

Quelque 440 vétérinaires nationaux et étrangers participeront à la 14e édition de l’espace vétérinaire algérien (EVA) prévue à partir du 17 septembre à Mostaganem, ont indiqués les organisateurs. Cette édition sera placée sous le thème «Echange d’expériences entre vétérinaires », a souligné le directeur de l’EVA, initiateur de cette manifestation scientifique, en collaboration avec le laboratoire de biotechnologie et alimentation de l’université d’Ibn Khaldoun de Tiaret. Cette rencontre scientifique verra la participation de vétérinaires, chercheurs et experts en santé animale ainsi que de plusieurs organismes qui procèderont à l’échange de leurs expériences et connaissances en matière de nouveautés et techniques utilisées dans le domaine de la santé animale, a indiqué le Dr. Saâda Bendenia. Ce congrès est co-organisé avec l’université Chadli-Benjedid d’El Tarf dans le cadre du renforcement de la stratégie de l’Etat visant la maîtrise de la santé animale, le soutien de la production animale et la préservation du patrimoine existant. Lors des travaux de cette manifestation, il sera question de trois thématiques portant sur « le cheptel en Algérie », « l’importance de la vaccination dans la lutte contre les zoonoses » et « la stratégie de lutte contre les zoonoses », en plus d’autres questions liées au monde vétérinaire.