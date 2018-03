1300 milliards de cts en éclairage public !

Plus de 80% de l’énergie produite dans le pays reste consommée à travers les territoires des 1541 collectivités locales du territoire, selon M. Mustapha Guitouni, ministre de l’Energie, lors d’une conférence sur l’efficacité énergétique. Malheureusement, la facture de l'éclairage public au sein des collectivités locales, à travers tout le territoire national, ne fait que s’élever d’une année à l’autre et avoisine annuellement une facture de 13 milliards dinars et dont une partie des créances non payées, est estimées de 4,8 milliards de dinars. Cette dramatique situation semble due en majeure partie a l’absence totale de la rationalisation de l’énergie électrique, et ne cesse de se faire distinguer par l’éclairage en plein jour de certaines lignes d’éclairage public, juste pour le changement d’une lampe grillée d’un lampadaire, de certains bâtiments publics où l’éclairage public ne s’éteint que tardivement le matin. Ce laisser-aller a fini également par alourdir davantage les fortes sommes a payer par certaines APC, qui a ce jour, n’ont les honorer faute de finances. La sonnette d’alarme, qui a été tiré par la sous directrice du ministère de l’Intérieur, est venu a mettre de l’ordre dans la consommation électrique au niveau des collectivités, qui ne parait répondre au moindre souci de certains élus. Il était temps et si nécessaire d’œuvrer à la réduction des charges budgétaires des collectivités locales en matière d’électricité et de gaz, tout en relevant que la facture de consommation de ces deux matières représentait de 2 à 5% de l’ensemble des dépenses de gestion de la commune notamment, alors que la conjoncture exige une rationalisation des dépenses en plus de la préservation de l’environnement à travers la réduction des émissions de gaz et la création d’emploi. Aujourd’hui, le coût de 13 milliards de dinars est si exorbitant, et demeure du en premier lieu à très mauvaise gestion de l’éclairage public. Seules les nouvelles orientations des pouvoirs publics, peuvent mettre fin a un tel gaspillage, dont la relance impérative d’un plan de sensibilisation sur l’utilisation des lampes “LED” et un programme ambitieux pour exploiter l’énergie solaire dans la production de l’électricité, pourront finir avec une si énorme saignée.