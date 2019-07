13 WILAYAS TOUCHEES PAR LES INCENDIES : La mafia du charbon de bois pointée du doigt à Tébessa !

La Protection civile, dans son bilan de ces dernières 48 heures, évoque plusieurs incendies qui ont ravagé pas moins de 13 wilayas, dont Alger, Sétif, Oum El Bouaghi, Tébessa et Bejaia, plusieurs centaines d’hectares ravagés, rapporte ce lundi, le site ennahar Online. Les images impressionnantes des pertes occasionnées par les feux de forêts enflamment les réseaux sociaux. Le bilan des feux de forêts enregistrés ces deux derniers jours est accablant. Selon les estimations préliminaires du bilan de la protection civile, près de 20 hectares ont été ravagés par les flammes provoquées par l’incendie qui s’est déclaré samedi après-midi au niveau de la forêt de Bainem. Un nombre important de pompiers ont lutté contre les incendies à Bejaia. Pas moins de 200 départs de feu ont été enregistrés dans cette wilaya durant ces 48 heures. A Tébessa, environ 12 hectares ont été ravagés par les flammes dans trois régions. La mafia du charbon de bois a été pointée du doigt, informe la même source. En une seule journée, quatre forêts ont été brûlés à Chlef. La wilaya d’Oum El Bouaghi est plus affectée ,15 hectares en proie aux flammes. Les incendies ont ravagé des forêts, des champs de blé et des arbres fruitiers. C’est le cas de la wilaya de Sétif où un immense incendie a dévoré 16000 arbres fruitiers. De nombreuses familles ont été contraintes de quitter leur domicile, notamment à Skikda.14 blessés enregistrés dans plusieurs régions de cette wilaya, précise le même bilan.