120.000 LOGEMENTS ‘’AADL’’ EN 2018 : 60.000 unités bientôt lancées

Prononçant une allocution à l'occasion de la cérémonie de remise des clés de 2.000 unités de l'AADL, situées dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, au profit des souscripteurs du programme 2001-2002 (AADL 1), M. Temmar a évoqué le lancement prochain des travaux de réalisation de plus de 50% du programme de l'AADL pour l'exercice 2018, d'un quota de 120.000 unités, et ce après son approbation, ajoutant que le quota restant de ce programme se trouvait au stade de l'examen et du choix des futurs entrepreneurs chargés de sa réalisation. A ce titre, M. Temmar a rassuré les souscripteurs que ses services s'attelaient à l'application des instructions du président de la République, car "chaque personne possédant un ordre de versement bénéficiera d'un logement". Les clés de 2.000 unités du programme AADL 1 ont été remises aujourd'hui, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Mme Ghania Eddalia et du wali d'Alger, M. Abdelkader Zoukh. M.Temmar a dit que cette opération intervenait quelques jours après la distribution de 2.000 unités de logements du programme AADL 1, soulignant que la distribution de ces logements "est le résultat des efforts consentis et des fonds alloués par l'Etat au secteur de l'Habitat".