12 LITRES DE SOLUTION HYDRO ALCOOLIQUE ET 600 PAIRES DE GANTS DE PROTECTION ‘’LATEX’’ : Une 2ème livraison à l’EPSP de Mostaganem

Selon le directeur de l’école supérieure d’agronomie, M, Bouderoua, l’Etat algérien consent des efforts considérables pour que la pandémie « covid19 » soit contrecarrée où du moins stopper sa propagation. "Nous avons effectué une 2ème opération de livraison d’une quantité de 12 litres de solution hydro alcoolique, fabriquée sur des normes internationales, de l’OMS, destinée au secteur de la santé, en particulier, à l’EPSP de Mostaganem, en plus de 600 paires de gants « Latex » pour la protection des mains" a-t-il indiqué. Notons qu’une action de solidarité du même genre, avec une quantité de 13 litres d’hydro alcoolique sous forme de flacons, a été livrée à l’ EPSP de Mostaganem, il y a déjà une dizaine de jours. Cette solution qui est composée de 833 ml d’Ethanol 96,5%, de 41,7ml de H2O2 3%, et de 14,5ml de Glycérol 98% aura un impact positif sur le plan de désinfection des surfaces vivantes et non vivantes à l’image des mains ainsi que le matériel utilisé dans des hôpitaux. Dans le même élan de solidarité, deux moutons de la ferme d’élevage ont été offerts à l’association caritative des personnes âgées où, le vétérinaire a inspecté les agneaux lesquels ont été abattus à l’abattoir en obtenant une quantité de 85 kg de viande, dédiée à la maison des personnes âgées. Par ailleurs, M, Bouderoua, a révélé que l’école opère beaucoup de choses. Elle dispose d’un laboratoire de recherche et un laboratoire pédagogique pour réaliser des travaux pratiques et des recherches, gérés par, un staff technique, dans ce domaine. « La contrainte et la crise sanitaire nous a poussé à avancer » a-t-il souligné. « Notre école n’a pas arrêté à fonctionner. Actuellement, il a été mis à disposition des étudiants une plate forme pédagogique pour poursuivre les cours à distance » a-t-il ajouté. De son côté, le directeur de l’EPSP de Mostaganem, par intérim, a indiqué que la situation de cette pandémie est bien gérée car le gel alcoolique est un moyen très efficace pour se laver régulièrement en favorisant la protection des mains. Toutefois, on insiste surtout sur la propreté et l’hygiène. Il a précisé qu’on va passer sans doute à la bavette. On demande aux gens de nous aider en respectant la distanciation et le confinement pour en lutter efficacement contre cette pandémie.