11 FAMILLES PRIVEES D'ELECTRICITE A SIDI-RABAH : Le wali de Tiaret ordonne une enquête

Le douar "Sidi-Rabah" est une "zone d'ombre" pas comme les autres mais un reflet d'appréciations médiocres et aussi, une conséquence de mauvaise gestion des affaires de la collectivité. En effet, ce douar a bénéficié d'un projet de raccordement en électricité, destiné à 30 familles, lequel a été inscrit en 2011. Ayant fait objet de gel dans des conditions qu'a traversé le pays, ce projet a été relancé en 2019 et à la surprise de tout le monde, 11 familles n'ont pas été raccordées à l'électricité, dans des conditions énigmatiques. Lors de la visite du wali de Tiaret à la daïra d'Oued-Lili et précisément au douar de Sidi-Rabah, le wali n'a pas caché son mécontentement, surtout après avoir appris que toutes les familles y habitant ce douar ont été recensées et n'ont pas eu le mérite de cette commodité et en Commis d’Etat aguerri, le wali a débusqué l'énigme et a ordonné l'ouverture d'une enquête après la levée de certaines réserves . Faudrait-il rappeler que l'enveloppe destinée à ce projet est estimée à 110 millions de dinars. Par ailleurs, selon certaines sources responsables, la daïra d'Oued Lili, à 28 km du chef-lieu de wilaya, recense 37 zones d'ombre abritant une population de 12.000 habitants et dans ce sens,45 projets ont été enregistrés ,en vue de répondre aux besoins de cette population dont le désenclavement, illustré par la réalisation de pistes et chemins de communication, le raccordement en électricité et en eau potable en notant que 15 projets seront livrés avant la fin de l'année et que 10 autres projets ont été livrés avec l'enregistrement de 20 autres projets relatifs aux commodités, assurant un meilleur cadre de vie . Ces projets concernent les communes de Tidda, Oued-Lili et Sidi-Ali-Mellal. Cette visite a permis au wali de voir de très près, les "empreintes "des gestions scandaleuses de la collectivité. Le "périple" du wali à travers le territoire de la wilaya ,a permis un contact "face à face" avec la population ,reflétant un repère de sa feuille de route : La proximité" .La concrétisation de ces projets ne fait que valoriser les autres repères de la feuille de route du wali ,à savoir : la confiance et la transparence . Cette visite du wali a été d'un impact salutaire pour les familles marginalisées qui se sont retrouvées devant un wali apte à relever le défi et ce après un sens d'écoute aux préoccupations, qui vient de prouver une maturité engagée.