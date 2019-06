11 CADRES SOUS ISTN POUR DILAPIDATION DU FONCIER A TLEMCEN : Le Directeur général du cadastre sous enquête

Sur convocation du procureur de la République près le tribunal de Tlemcen, le Directeur général de l’Agence nationale du cadastre (ANC), Radi Mustapha Salim a été entendu jeudi par la police dans des affaires de dilapidation du foncier public. Cette audition par les services de police judiciaire survient suite à la présentation de documents présentés par l’ancienne directrice du Cadastre de Tlemcen, actuellement directrice régionale du cadastre d’Oran , accusant le Directeur général du cadastre et d’autres responsables de la Direction des biens de l’Etat, ainsi que des agents du cadastre de Tlemcen "ayant falsifié des données informatiques sur la nature juridique de certaines assiettes foncières (agricoles, forestières.) L’enquête en cours concerne plusieurs affaires de foncier au niveau de la ville de Tlemcen, et la commune de Mansourah, d’autres daïras comme Ghazaouet, Marsat Ben M’hidi et Honaine, et s’étendent jusqu’à la wilaya d’Oran. Notons que l’ancienne Directrice du cadastre de Tlemcen est accusée, avec d’autres fonctionnaires dans une affaire de dilapidation d’une assiette foncière, estimée à 72.000 mètres carrés, située à Bouhanak relevant de la commune de Mansourah dont l’enquête est toujours en cours. Par ailleurs, des sources indiquent que le parquet général de Tlemcen a ouvert, de nombreuses enquêtes sur des affaires de détournement de biens publics et de marchés douteux dans les communes de Tlemcen et procédé au retrait des passeports à onze fonctionnaires et entrepreneurs, impliqués , leur signifiant l’interdiction de sortie du territoire.