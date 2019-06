108E SESSION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL : Sidi Said interdit de sortie

Le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Said, a été interdit de participer aux travaux de la 108e session de la Conférence internationale du travail qui se déroulera du 10 au 21 juin 2019 à Genève, à la fois au Palais des Nations et au siège de l’OIT. Selon certaines sources d’information, le nom de Sidi Said a été supprimé de la délégation qui accompagnera le ministre du travail à cet événement. Le motif étant que Sidi Said figure parmi les personnes qui sont soumis à une interdiction de sortie du territoire national (ISTN). Notons que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, prend part, aujourd’hui à Genève, aux travaux de la 108e session de la Conférence internationale du travail. Le ministre est à la tête d’une délégation tripartite de haut niveau comprenant des représentants du gouvernement, des travailleurs et des organisations patronales.