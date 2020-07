10 façons d'éviter la fatigue

Qu’elle soit chronique ou permanente, la fatigue agit sur notre qualité de vie. Voici 10 trucs pour éviter les baisses d’énergie.

1- Dormir suffisamment

On ne le dira jamais assez, « le sommeil c’est la santé! ». Alors, comment rester en forme quand nos nuits sont perturbées? Si vous pensez souffrir de l’un des 85 troubles du sommeil existants, selon l’organisation à but non lucratif Fondation Sommeil, il est peut-être temps de consulter un professionnel de la santé.

Dans tous les cas, se coucher à des heures régulières et laisser le stress hors du lit sont la clé pour un sommeil de qualité. Et si vous êtes tout de même fatiguée, une sieste de 20 minutes en journée, idéalement entre midi et 15 h, pourrait bien vous requinquer.

2- Faire de l’exercice

Difficile de trouver la motivation pour bouger quand on est épuisé... Pourtant, le sport a pour effet de nous donner un regain d’énergie. Comment? Les neurotransmetteurs qui agissent sur le bien-être et le stress, les endorphines et la sérotonine sont sécrétés par notre organisme après 30 minutes d’efforts soutenus.

Et si on vous disait que de bouger régule aussi notre horloge interne et favorise le sommeil?

3- Bien manger

Un bon déjeuner le matin, un lunch protéiné le midi et un souper léger le soir; voilà comment éviter les coups de fatigue tout au long de la journée. Et si vous avez une petite fringale nocturne, voici quelques collations qui ne perturberont aucunement votre nuit.

Aussi, certains aliments pourraient vous donner un coup de pouce et contribuer à maintenir votre niveau d’énergie.

4- Les aliments anti-fatigue

Le magnésium, véritable anti-stress naturel, vous aidera à maintenir le cap durant la journée. N’hésitez pas à croquer deux ou trois carrés de chocolat noir ou une poignée d’amandes si vous sentez une faiblesse vous envahir.

La vitamine C va, quant à elle, booster votre système immunitaire et vous donner un coup de fouet. On la trouve dans les agrumes et le brocoli, par exemple, qu’on peut croquer tout au long de la matinée.

Le ginseng, cette racine asiatique, agit sur le système nerveux central en plus de contenir des vitamines et minéraux. On le trouve généralement en ampoule ou en gélule, à la pharmacie ou dans les magasins bio.

5- Éviter les excitants

Si votre réflexe est d’avaler un café pour vous réveiller, peut-être devriez-vous lever un peu le pied. En effet, la surconsommation de caféine et autres boissons censées vous apporter de l’énergie provoquera l’effet inverse.

On se limite donc à deux ou trois tasses, ou on opte pour le Guarana, cette plante sud-américaine à forte concentration de caféine et aux multiples vertus. Tout comme le café, on évite d’en abuser, surtout après 16 heures. On le trouve en poudre, en gélule ou en ampoule.

Vous n’aimez pas le café? Une tisane ou un thé sucrés au miel pourraient bien vous aider à vous recentrer sur vous même et à stimuler votre système nerveux tout en douceur.

6- Faire le plein de lumière

Le manque de lumière a de nombreuses conséquences sur notre horloge biologique. Et plus les jours raccourcissent, plus nous sommes susceptibles de tomber dans la déprime et de manquer de tonus. C’est sans compter sur le fait que la vitamine D, devenue à la mode grâce à ses nombreux bienfaits, a grandement besoin de ces rayons pour exister.

Et pas besoin d’investir dans une lampe de luminothérapie tout de suite, puisque s’exposer régulièrement au soleil l’hiver, de préférence le midi, devrait vous apporter un regain d’énergie. On peut également en profiter pour aller marcher une dizaine de minutes après le lunch pour digérer, faire le plein de lumière et bouger!

7- Attention au surmenage

Vous êtes fatiguée à cause du surmenage? Ou peut-être est-ce l’inverse? En avoir trop sur les épaules est le début d’un cercle vicieux qui risque d’engendrer stress et fatigue.

À la maison, comme au travail, mettez tout le monde à contribution et n’hésitez pas à déléguer! Vous en ferez donc moins, mais vous le ferez mieux.

Aussi, apprendre à dire non vous permettra de vous concentrer sur l’essentiel. Ce n’est certes pas une chose facile, mais vous en tirerez de nombreux bénéfices, dont la satisfaction d’avoir le contrôle sur votre vie.

8- Éloigner les émotions négatives

Que ce soit tout au long de la journée ou avant de vous mettre au lit, les pensées négatives vous grugent de l’énergie.

Prendre quelques minutes pour vous, même si vous en avez jusque par-dessus la tête, ne pourra qu’être bénéfique pour votre productivité. Et avant de vous abandonner dans les bras de Morphée, chassez le stress ou tout ce qui pourrait entraver votre sommeil, faites le point sur ce que vous avez vécu de bon dans la journée et de ce que vous avez fait de bien. Dites-vous que vous ne pourrez rien régler à cette heure-ci et que vous y verrez plus clair après une bonne nuit de sommeil... Et prête à commencer la journée du bon pied!

9- Se relaxer

Prendre du temps pour soi, c’est aussi se recentrer sur l’essentiel : vous. Isolez-vous de temps en temps pour prendre de grandes respirations, les yeux fermés. Si vous êtes adepte de la méditation ou du yoga, optez pour une séance éclair de cinq minutes.

À la maison, plongez dans un bain chaud auquel vous aurez ajouté une bonne dose de sel d’Epsom, rempli de magnésium et de sulfate, disponible dans toutes les pharmacies

10- Poser des gestes concrets (et faciles!)

Si vous avez besoin d’une dose d’énergie instantanée, versez quelques gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée sur un mouchoir, et respirez! Vous retrouverez immédiatement un regain d’attention et votre sensation de fatigue sera rapidement atténuée.

Enfin, voici un autre remède naturel à intégrer à votre routine en cas de fatigue intense : brossez-vous vigoureusement les paumes des mains à l’aide d’une brosse à ongles. L’adrénaline ressentie se diffusera alors dans votre corps et vous réveillera à coup sûr!