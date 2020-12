10 ans de prison requis contre Ould Abbès

Le procureur général près la Cour d’Alger a requis lundi des peines plus sévères, de 10 et 8 ans de prison contre respectivement les deux anciens ministres de la Solidarité nationale Djamel Ould Abbès et Said Barkat, à l’issue des auditions des acteurs impliqués dans cette affaire. En première instance, les deux anciens ministres, faisant partie des proches de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika étaient condamnés par le tribunal de Sidi M’hamed respectivement à huit ans et quatre ans de prison et une amende de 1 million de dinars. Pour rappel, les deux anciens ministres qui se sont succédés au portefeuille de la Solidarité nationale sont condamnés pour « dilapidations de deniers publics » et « conclusion de marché en violation avec la réglementation » Egalement impliqué dans cette affaire, l’ancien Secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, a été condamné à 3 ans de prison ferme, assortis d’une amende d’un million de DA.