10 PERSONNES ADMISES A L'HOPITAL "YOUSSEF DAMERDJI" : Alcool frelaté : 5 morts à Tiaret

Ce lundi,23 novembre 2020, les services d'urgence de l'hôpital "Youssef Damerdji" ont pris en charge 10 personnes ,évacuées par leurs proches et voisins, à partir d'une habitation de la cité "Ettafah", où 5 sont décédées et 5 autres ont été admises au service de réanimation ,apprend-on de source hospitalière .Notre source précise que ces personnes sont connues pour être des consommateurs d’alcool. Elles se sont rassemblées autour d'une table pour consommer de l'alcool puis suite à cela, elles ont été prises de grands malaises, suivis de vomissements et d'évanouissements. Certains voisins curieux les ont approchés et eu égard à leurs états, ils les ont évacué aux urgences médicales, ajoute notre source qui indique que 5 ont trouvé la mort sur les lieux dont les dépouilles mortelles ont été déposées à la morgue de l'hôpital et 5 autres se trouvent dans un état critique au service de réanimation. Selon la même source hospitalière, ces personnes sont mortes suite à la consommation d'alcool frelaté. Pour rappel, ces personnes sont âgées de 26 à 55 ans et sont toutes originaires de la ville de Tiaret.