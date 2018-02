06 VOLEURS ARRETES A TIARET : Le vol de moutons prend une inquiétante ampleur

Ce mardi 20 février 2018 et dans une heure tardive, le magistrat-instructeur près le tribunal de Frenda a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 6 personnes âgées entre 24 et 45 ans et originaires de Frenda et de Tissemsilt pour les griefs suivants : organisation de malfaiteurs et vol qualifié avec préméditation apprend en exclusivité le journal «Réflexion" auprès d’une source judiciaire qui ajoute que les faits remontent à plusieurs mois suite à des vols ayant eu lieu dans plusieurs communes et localités par une bande composée de 10 personnes qui activaient la nuit et cagoulés. Tout à noter que le principal receleur était en possession d’un camion et est originaire de Tissemsilt et intensifiant les investigations qui ont pris du temps. Les services de la gendarmerie relevant de la compagnie de Frenda ont pu mettre le doigt sur cette bande qui aurait à son actif plusieurs vols à l exemple de 70 moutons et aussi d’une voiture de marque «Logan" qui a été volée à un enseignant d’Ain-Hadid, et dans le même contexte, les quatre (04) autres éléments de la bande ont été appelés à comparaître prochainement devant le tribunal.