05 FEMMES ATTEINTES DU COVID 19 ADMISES A L'EHU : Elles ont donné naissance à des bébés sains à Oran

De sources proches de la cellule de communication de l'établissement hospitalo-universitaire (EHU) d'Oran, on nous informe que 05 parturientes atteintes du Covid-19 ont donné naissance à des bébés sains au niveau du service de l'aile du COVID19 de l’(EHU) d’Oran «1er Novembre 1954» .La source ajoute que depuis le début de la pandémie ces femmes et leurs nouveau-nés, sont en bonne santé, elles ont reçu un traitement préventif. Parmis ces cinq femmes enceintes « quatre patientes ont accouché par césarienne, tandis que la cinquième a accouché par voie basse», a-t-on précisé de même source, relevant que les cinq femmes, originaires d’Oran et des wilayas limitrophes, ont accouché dans l’aile réservée aux patientes atteintes de Covid-19 et ont reçu en sortant un traitement contre le virus «Les bébés, nés en bonne santé, ont également reçu un traitement préventif»,a-t-on souligné. Il est utile de préciser que quelque 251 patientes enceintes ont été prises en charge au niveau de l’aile Covid-19, ouverte au niveau de la maternité de l’EHU, dont 37 patientes ont été hospitalisées depuis le mois de juin, a ajouté la même source.