04 MEMBRES ARRETES ET 31 MOUTONS RECUPERES : Un réseau de voleurs de moutons démantelé à Tiaret

De source sécuritaire et en exclusivité, «Réflexion" vient d’apprendre que le magistrat-instructeur près le tribunal de Ksar-Chellala, à quelque 120 km à l’est du chef-lieu de wilaya de Tiaret a ordonné la mise sous mandat de dépôt de 4 personnes toutes originaires de Ksar-Chellala pour les griefs: organisation d’une bande de malfaiteurs, vol qualifié et recel. En effet, et à une distance de 500 mètres avant l’arrivée au marché hebdomadaire, les véhicules à leur bord le cheptel étaient la cible privilégiée d’une bande de voleurs parfaitement spécialisée et entraînée dans ce genre de vol qui consistait à sauter dans les lieux destinés au transport du cheptel, de les jeter d’en haut lorsque la vitesse du véhicule est très réduite pour être transportés par d’autres éléments qui guident le cheptel volé vers un garage. Cependant un éleveur aguerri et en voulant entrer au marché hebdomadaire a remarqué un jeune enfant entrain de guider l’un des moutons de son cheptel qu’ il a reconnu et sans attendre, il a d’urgence par le biais de son téléphone mobile informé les services de police qui se sont rendus sur les lieux et ont arrêté les 4 membres de cette dangereuse bande dont le chef leur offrait un montant en contrepartie d’une tête de mouton et ne s’ arrêtant pas à ce point, apprend-on en substance, ce chef de bande coupait un bout d’’oreille de chaque mouton volé et le peignait d’une autre couleur pour brouiller les pistes aux vrais propriétaires lors de l’exposition du cheptel dans les marchés hebdomadaires et à cet effet, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de Ksar-Chellala,et après avoir bien localisé les garages qui servaient à la cache du cheptel volé, ont pu récupérer quelque 31 moutons.