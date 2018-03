03 morts et 03 blessés dans deux accidents de la route à Oran

Deux accidents de la circulation, survenus dans deux différentes régions de la wilaya d’Oran, ont été, jeudi dernier, à l’origine du décès de 03 personnes, et des blessures de 03 autres individus, apprend-on de sources officielles relevant de la protection civile et de l’hôpital d’El Mohguen. En effet, pour ce qui est du plus tragique de ces deux drames, il a eu lieu au niveau de la route nationale la plus meurtrière de la capitale de l’Ouest, à savoir la RN 11, à hauteur de la commune de Gdyel, où un carambolage entre un camion semi-remorque et deux voitures légères de marque Hyundai Accent et Atos, a fait 02 morts et un blessé. Dans un premier temps, l’accident a fait un mort et deux blessés. Arrivés sur les lieux du drame, les sapeurs pompiers n’ont constaté que le décès du passager de la Accent, un jeune homme de 36 ans, répondant aux initiales de K.M., alors que le chauffeur de cette même voiture souffrait de plusieurs graves blessures, ce qui a nécessité son évacuation d’urgence vers l’hôpital d’El Mohguen, ainsi que le conducteur de la seconde voiture, le dénommé B.M. qui s’en est sorti avec quelques égratignures. Mais malheureusement pour le chauffeur de la première voiture, il succombera à ses graves blessures sur la table de l’opération. Les deux dépouilles ont été déposées au niveau de la morgue du même hôpital, et une enquête a été ouverte par les éléments de la gendarmerie nationale du chef lieu, pour déterminer les causes exactes qui ont provoqué ce drame. Par ailleurs, et à l’autre bout de la wilaya d’Oran, sur le boulevard périphérique 04, exactement sur le tronçon reliant Bir El Djir et Canastel, une collision entre deux voitures a été à l’origine du décès d’une personne et des blessures aux deux autres, nous précisera une source officielle de la protection civile. Il s’agit d’une voiture de marque Peugeot 207, conduite par un jeune, qui s’en est sorti indemne, qui est rentrée en collision avec une Renault 12, avec à son bord trois individus, le conducteur âgé de 39 ans, répondant aux initiales de B.M., qui a perdu la vie sur le coup, et les deux autres passagers, des jeunes de 23 et 24 ans, dénommés Dj.H. et B.B., qui n’ont eu que de légères blessures. Le corps sans vie du défunt a été acheminé vers la morgue de l’Etablissement Hospitalo-universitaire (EHU) 1er novembre, de l’USTO, alors que les deux blessés ont reçu les premiers soins par le médecin de la protection civile, avant qu’ils ne soient évacués vers les urgences médicochirurgicales du centre hospitalo-universitaire d’Oran. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes de cet accident tragique.