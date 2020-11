03 mois de prison requis contre le directeur d’El-Watan

Le procureur du tribunal d’Annaba a requis, lundi, une peine de 03 mois de prison ferme à l’encontre du directeur de la publication d’El- Watan, Tayeb Belghiche, dans l’affaire qui oppose les enfants de feu le Général de corps d’Armée, Gaïd Salah, au journal. Il est à rappeler que les fils de l’ancien chef d’état-major de l’ANP avaient porté plainte pour diffamation et atteinte à l’honneur et à la mémoire du défunt, après la publication, le 31 août passé, d’un article intitulé ‘’les enfants de Gaïd Salah détenteurs de nombreux biens : les détails d’une fortune à l’ombre de général’’. Selon El-Watan, l’avocat des Gaïd, Me Djeddi, a voulu en faire le procès de l’ANP contre El-Watan, alors que l’avocat de la défense mettait l’accent sur le fait que l’article vise les fils et non le père et moins encore l’institution militaire. Me Djeddi a tenté de démontrer que les biens ne sont pas illégaux, mais il a fini par avouer que l’ensemble des biens cités par El-Watan appartiennent bel et bien aux enfants de l’ex-chef d’état-major. A noter que lors de son audience, le directeur de publication d’El-Watan a refusé de révéler le nom du journaliste qui a écrit l’article objet de la plainte.