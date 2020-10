03 TRAFIQUANTS DE DROGUES ARRETES A ORAN : Un fusil de chasse et des armes blanches saisis

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et délits sous toutes leurs formes, notamment ceux liés au trafic illégal de substances psychotropes en milieu urbain, les services de police de la 17eme sûreté urbaine ont procédé à deux arrestations distinctes, en mettant hors d’état de nuire trois trafiquants de psychotropes et de drogues. Il s’agit de récidivistes notoires, âgés entre 25 ans et 34 ans. L’opération d’arrestation est intervenue suite à l’exploitation d’informations parvenues audit service, selon lesquelles un groupe d’individus s’adonnait à la commercialisation illégale de substances hallucinogènes. Après avoir identifié les suspects, les enquêteurs ont procédé à leur surveillance jusqu’à ce qu’ils leur mettent le ‘’grappin’’ dessus. Ils les ont interceptés alors qu’ils étaient à bord d’un véhicule de marque Peugeot 207. La fouille de la voiture a permis la découverte de « la marchandise prohibée » et d’un lot d’armes blanches ainsi qu’un fusil de chasse. Toute la marchandise à été saisie par les services sécuritaires. Par ailleurs l’on apprend de la même source que les services de police ont intercepté un individu âgé de 25 ans pour son implication dans une affaire de vol avec violence suivie de la destruction de bien d’autrui. Cette enquête a été enclenchée après que la victime ait déposé une plainte auprès des services de police précités déclarant avoir été délesté de son téléphone portable et d’une somme d’argent estimée à 4 millions de centimes. Un plan a été établi par les enquêteurs et a abouti à l’arrestation de l’auteur de cette agression suivie de vol, et ce, en un temps record, selon la même source. Une fois les procédures terminées, tous les mis en cause seront présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal de la cité Djamel pour les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants.