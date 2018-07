​Le Président Bouteflika limoge trois généraux majors

LE Président Bouteflika, le chef suprême des forces armées, a opéré un mouvement partiel dans le corps des directeurs centraux de l’ANP. Ainsi Le president a mis fin aux fonctions de deux Généraux majors Boudjemaa Boudouaour et Benziane Mokdad qui occupaient respectivement les postes directeurs généraux des finances et du personnel. Les deux décisions de fin aux fonctions de ses deux généraux majors ont été prises par deux décrets présidentiels publiés dans le journal officiel du 4 juillet 2018. Par ailleurs le chef de l’Etat, par décret paru dans le journal officiel du 5 juillet 2018 a mis fin aux fonctions Général major Salah Benchiba, le Directeur général du service national et a désigné a nommé à la tête de ce la direction du service national, le Général major Benaissa Hamadi.